Infortunio per il colombiano prima della gara contro il Monza: nuovo forfait in attacco per l'Atalanta e Gasperini.

Nè Zapata, nè Luis Muriel. L'Atalanta, già senza il primo, dovrà rinunciare anche al secondo per la gara del quinto turno contro il Monza. Un match fondamentale per staccare in classifica Inter e Lazio, sconfitte, e Juventus, fermata dalla Fiorentina.

Muriel, infatti, non è stato convocato da Gasperini per il posticipo, ragion per cui sarà il giovane Rasmus Højlund, in campo nella ripresa nella sfida contro il Torino ed ora pronto ad avere una chance da titolare. Classe 2003, è arrivato all'Atalanta dopo aver fatto benissimo con lo Stum Graz.

L'INFORTUNIO DI MURIEL

Muriel non è stato convocato da Gasperini per la sfida della quinta giornata per un fastidio al ginocchio. Niente di grave, sembrerebbe, ma l'Atalanta non ha voluto rischiare per la partita contro il Monza.

QUANDO TORNA MURIEL

Le condizioni del colombiano saranno da valutare nei prossimi giorni, così da capire se un suo ritorno sarà possibile già nella sesta giornata.

QUANTE PARTITE SALTA MURIEL

Per ora è confermata solo la sua assenza contro il Monza. L'Atalanta tornerà in campo per il sesto turno contro la Cremonese l'11 settembre e dunque il 18 contro la Roma, prima della sosta delle Nazionali.