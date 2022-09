"Infortunio al legamenti, Mondiali a rischio", ma Dani Alves sta bene: pasticcio Pumas

Il calciatore brasiliano sui social ha corretto il proprio club dopo una nota stampa sulle sue condizioni: "Ci scusiamo per l'equivoco".

"Vai a portare sfiga a qualcun altro", con tanto di emoji col sorriso: insomma, un misto tra una risposta seria e ironica quella che Dani Alves ha rilasciato sui social nelle scorse ore.

Diamo un po' di contesto: dallo scorso luglio, com'è noto, il difensore brasiliano si è trasferito in Messico, al Pumas, dopo aver lasciato il Barcellona.

Per lui l'obiettivo è praticamente solo uno: arrivare ai Mondiali in Qatar con il Brasile, che rappresenterebbero, tra l'altro, la terza edizione del campionato del mondo in carriera. Per uno dei calciatori più titolati della storia, con Olimpiadi (quelle di Tokyo, le ultime) in bacheca, sarebbe un traguardo importante.

Gli ultimi Mondiali, quelli in Russia, Dani Alves li ha saltati per un infortunio al crociato subito ai tempi del PSG: ed è questo, forse, che ha colpito più di ogni cosa quando il Pumas, nelle scorse ore, ha diramato un comunicato circa le sue condizioni, non proprio rassicuranti.

"Lesione del legamento collaterale del ginocchio destro".

Insomma, non proprio il miglior scenario possibile a pochi mesi dai Mondiali in Qatar: il fatto, però, è che l'infortunio non è mai avvenuto.

Dani Alves, tramite un post su Twitter, ha prima smentito ironizzando, poi sollevato un vero e proprio polverone spiegando i veri motivi del guaio fisico che gli impedirà di saltare la trasferta contro lo Juarez.

"Il mio compagno Diogo mi ha colpito in allenamento, non ho viaggiato con la squadra per precauzione".

Il Pumas, quindi, si è premurato di eliminare il comunicato e scusarsi con lo stesso brasiliano, tramite una nuova nota stampa.

"Il calciatore ha ricevuto una botta al ginocchio. Il trattamento prevede riposo: è stata pubblicata un'informazione sbagliata, ci scusiamo con Dani Alves per l'equivoco".

Insomma, a 39 anni i Mondiali di Dani Alves sono ancora salvi: in attesa di una chiamata di Tite nei prossimi mesi.