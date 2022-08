Infortunio Miranchuk: quando torna e quante partite salta

Quando torna Miranchuk dall'infortunio? Quante partite salta? Ecco tutte le risposte dopo l'ultimo infortunio del russo.

La stagione del Torino è iniziata con una vittoria sul campo del Monza, ma anche con una pessima notizia: l'infortunio di Aleksey Miranchuk, decisivo all'U-Power Stadium con la rete che ha aperto le marcature nel finale del primo tempo.

Il russo ha lasciato il terreno di gioco all'intervallo, sostituito da un altro nuovo acquisto, Nikola Vlasic, facendo emergere grossi dubbi sulle sue condizioni fisiche, sciolti dall'esito degli esami a cui l'ex Lokomotiv Mosca si è sottoposto.

L'INFORTUNIO DI MIRANCHUK

Questo il comunicato emesso dal Torino in merito all'infortunio di Miranchuk.

"Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Alexey Miranchuk, uscito alla fine del primo tempo di Monza-Torino, hanno evidenziato una lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra. La prognosi verrà definita secondo l’evoluzione dell’infortunio".

QUANDO TORNA MIRANCHUK

La lesione tra primo e secondo grado del bicipite femorale della coscia destra obbligherà Miranchuk ad uno stop non banale, quantificabile in almeno un mese: il rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta di settembre, il 2 ottobre in occasione della trasferta del 'Maradona' a Napoli.

QUANTE PARTITE SALTA MIRANCHUK

Miranchuk dovrebbe saltare sei partite di campionato, dalla seconda alla settima giornata: out contro Lazio, Cremonese, Atalanta, Lecce, Inter e Sassuolo.