Infortunio Milenkovic: quando rientra e quante partite salta

Difensore dei viola k.o, costretto a saltare le prossime gare della Fiorentina: tutte le info sul recupero del giocatore di Italiano.

Nikola Milenkovic non sarà a disposizione della Fiorentina per le prossime gare. Il difensore serbo è uscito anzitempo nella gara contro la Juventus e per questo motivo dovrà saltare una manciata di partite di fine estate. Italiano, del resto, era stato chiaro.

"Perdiamo il calciatore più forte della Fiorentina perché ho dovuto forzare il suo impiego, menomale che non l’ho messo in campo ad Udine. Ha un problema all’adduttore che si porta dietro da settimane e ha risentito questo dolore, ma Italiano è un folle se fa nove cambi tra una gara e l’altra. Questi sono i risultati che ottieni quando metti in campo per forza i giocatori, anche quando non sono al massimo”.

L'INFORTUNIO DI MILENKOVIC

"ACF Fiorentina comunica che il calciatore Nikola Milenkovic si è sottoposto oggi ad esami strumentali che hanno confermato una lesione di basso grado all’addutore breve della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato le terapie e verrà rivalutato nei prossimi giorni". Per un infortunio del genere occorrono almeno dieci giorni, due settimane di stop. Ergo, con sfide continue e calendario fitto, Milenkovic non sarà a disposizione per tutto il resto di settembre.

QUANDO RIENTRA MILENKOVIC

Il giocatore serbo sarà nuovamente a disposizione per le gare di ottobre, impossibilitato a giocare quelle di settembre, prima della sosta delle Nazionali.

QUANTE PARTITE SALTA MILENKOVIC

Il difensore della Fiorentina salta sicuramente la prima gara di Conference League contro il Rigas, nonchè il sesto turno di campionato contro il Bologna. Non solo, visto che Milenkovic non sarà a disposizione nemmeno per la gara contro l'Istanbul Basaksehir e per il match di Serie A contro il Verona.