Si ferma Maxime Lopez: distrazione al legamento del ginocchio, stop di un mese

Il centrocampista del Sassuolo si è fatto male durante il test contro il Marsiglia: necessario un periodo di stop, salta la ripresa.

La prima parte di stagione del Sassuolo è stata abbastanza positiva, nonostante gravi assenze che hanno reso il cammino della squadra di Alessio Dionisi più complicato del previsto.

Durante la sosta il club neroverde che lavorato per riprendere il percorso e provare, al rientro, a staccare la zona rossa, distante per adesso 9 punti.

Il Sassuolo lo farà, però, senza Maxime Lopez, uscito malconcio dalla sfida amichevole contro l'Olympique Marsiglia a metà dicembre.

L'INFORTUNIO DI MAXIME LOPEZ

Il centrocampista francese si è fatto male durante l'amichevole contro la sua ex squadra, il Marsiglia, lasciando il campo al 62' per infortunio per far posto a Emil Ceide.

Dagli esami effettuati nei giorni seguenti è stata evidenziata una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro, come comunicato dal club.

"Per Maxime Lopez gli accertamenti, effettuati dopo la partita Sassuolo-Olympique Marsiglia, hanno evidenziato una distrazione al legamento collaterale mediale del ginocchio destro".

QUANDO TORNA MAXIME LOPEZ

Stando al comunicato del Sassuolo, la situazione verrà monitorata di giorno in giorno, ma i tempi di recupero si aggirano intorno alle due, tre settimane. Per questo motivo, con ogni probabilità, Maxime Lopez tornerà pienamente disponibile a fine gennaio.

QUANTE PARTITE SALTA MAXIME LOPEZ

Il centrocampista francese, stando così le cose, potrebbe rientrare alla fine di gennaio del 2023, come detto, saltando le sfide contro Sampdoria, alla ripresa, Fiorentina, Lazio, Monza e Milan, ma in casa Sassuolo si spera di riaverlo proprio contro i rossoneri.