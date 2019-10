Infortunio per Mario Rui in Genk-Napoli: sostituito al 34'

Mario Rui è stato costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo a causa di problemi muscolari. Al suo posto Ancelotti ha inserito Malcuit.

Brutta notizia per il : Mario Rui è stato costretto a lasciare il campo prima dell'intervallo della sfida in casa del a causa di problemi muscolari. Il giocatore ha sentito dolore dietro la coscia, ha provato a restare in campo per un po' ma non ci è riuscito.

Al suo posto Ancelotti ha inserito l'adattato Malcuit, schierato sulla sinistra al posto del portoghese. Ghoulam infatti è stato spedito in tribuna contro il Genk (in si possono portare solo 7 giocatori in panchina).

Un problema in più quindi per Carlo Ancelotti, che al ritorno in dovrà testare le condizioni di Mario Rui in vista della . Per sua fortuna, quantomeno, si avvicina la sosta per le nazionali ed il terzino portoghese avrà giorni in più senza partite per recuperare.

Per la partita di domenica 6 ottobre contro il , a questo punto, si fa strada la candidatura di Faouzi Ghoulam, che in questo inizio di stagione pecca ancora di continuità.