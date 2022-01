Grave infortunio per Marchizza: "Ho il crociato anteriore lesionato"

La stagione di Riccardo Marchizza, purtroppo per il ragazzo e per l'Empoli, si conclude anzitempo. Colpa dell'infortunio rimediato contro la Roma, sua ex squadra, nel match disputato domenica al 'Castellani'.

A rendere nota la gravità del guaio al ginocchio, via Instagram, è stato lo stesso difensore mancino con un lungo post.

"Ringrazio di nuovo tutte le persone che hanno avuto un pensiero per me. Ho fatto tutti gli accertamenti e purtroppo la diagnosi è quella che non avrei mai voluto sentire. Ho lesionato il crociato anteriore".





"Domani faro l’intervento e poi inizierò forse la sfida più grande della mia vita, che affronterò con la dedizione e la forza che da sempre metto nel mio lavoro. Lo devo a me stesso, alla mia famiglia e a mio figlio. La frase di rito è scontata, ma io la sento già dentro di me, perché lo so che tornerò “più forte di prima. Ci vediamo presto in campo".

Marchizza - 22 presenze in stagione con l'Empoli - era andato ko nelle battute finali del primo tempo tra i toscani e la Roma, abbandonando il campo in barella tra le lacrime.