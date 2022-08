Infortunio Lukaku: quando torna e quante partite salta

Stop imprevisto per l'attaccante belga dell'Inter di Simone Inzaghi: quando torna? Tutte le informazioni sulle condizioni del giocatore.

Tornato all'Inter, in estate, Romelu Lukaku ha messo subito a segno un goal al "Via del Mare" di Lecce alla prima giornata, lanciando messaggi importanti al mondo nerazzurro, e confermandoli nella seconda giornata con una buona prova a supporto di Lautaro Martinez.

Per Simone Inzaghi, però, dall'infemeria non arrivano buone notizie legate alle condizioni dell'attaccante belga: Lukaku è stato infatti costretto a fermarsi nel corso dell'allenamento in vista della sfida alla Cremonese.

Quando rientra? Quante partite salta? Proviamo a fare il punto sullo stato di forma di Romelu Lukaku, parlando del suo infortunio.

L'INFORTUNIO DI LUKAKU

Romelu Lukaku si è fatto male in allenamento, in occasione della preparazione alla gara valida per la quarta giornata in programma a San Siro contro la Cremonese.

Per lui si tratta di un risentimento muscolare alla coscia sinistra, ma ulteriori controlli verranno effettuati nella giornata di lunedì, fugando ogni dubbio.

QUANDO TORNA LUKAKU

L'entità dell'infortunio non è grave, se confermata dagli accertamenti, ma costringerà Romelu Lukaku a star fermo ai box per diverse gare: il suo ritorno potrebbe essere previsto per la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco.

QUANTE PARTITE SALTA LUKAKU

Romelu Lukaku salterà certamente la sfida contro la Cremonese, mentre è in forte dubbio il Derby contro il Milan: l'attaccante belga non dovrebbe farcela, visto il calendario ristretto, saltando così la stracittadina.