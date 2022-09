Infortunio Lukaku: quando torna e quante partite salta

Stop imprevisto per l'attaccante belga dell'Inter di Simone Inzaghi: quando torna? Tutte le informazioni sulle condizioni del giocatore.

Tornato all'Inter, in estate, Romelu Lukaku ha messo subito a segno un goal al "Via del Mare" di Lecce alla prima giornata, lanciando messaggi importanti al mondo nerazzurro, e confermandoli nella seconda giornata con una buona prova a supporto di Lautaro Martinez.

Per Simone Inzaghi, però, dall'infermeria non sono arrivate buone notizie legate alle condizioni dell'attaccante belga: Lukaku è stato infatti costretto a fermarsi nel corso dell'allenamento in vista della sfida alla Cremonese, vinta col risultato di 3-1 a San Siro.

Quando rientra? Quante partite salta? Proviamo a fare il punto sullo stato di forma di Romelu Lukaku, parlando del suo infortunio.

L'INFORTUNIO DI LUKAKU

Romelu Lukaku si è fatto male in allenamento, in occasione della preparazione alla gara valida per la quarta giornata in programma a San Siro contro la Cremonese.

Per lui si tratta di un problema muscolare alla coscia sinistra, precisamente un distrazione dei flessori.

QUANDO TORNA LUKAKU

L'entità dell'infortunio non è grave, ma ha costretto Romelu Lukaku a star fermo ai box per diverse gare: la speranza dell'Inter era di riaverlo in occasione del big-match contro la Roma di Mourinho in programma l'1 ottobre o al più tardi in Champions League contro il Barcellona, ma forse nessuna delle due ipotesi riuscirà ad essere concretizzata.

Il commissario tecnico del Belgio, Roberto Martinez, che non ha convocato Lukaku per la tornata di impegni di Nations League, il 16 settembre ha spiegato in conferenza i progressi fatti da 'Big Rom' che si apprestava a tornare a disposizione di Simone Inzaghi a pieno regime in tempi brevi.

"La sua guarigione sta procedendo bene. Probabilmente tornerà a disposizione dell'Inter entro una settimana. Con lui era importante non rischiare, una ricaduta sarebbe stata negativa in ottica Mondiali".

La storia però sembra aver preso una direzione diversa, con Lukaku che potrebbe tornare solo per la trasferta di Sassuolo di sabato 8 a pieno regime.

QUANTE PARTITE SALTA LUKAKU

Romelu Lukaku ha saltato soprattutto il Derby contro il Milan e la prima sfida di Champions League contro il Bayern Monaco. Oltre alle sfide contro il Torino, Viktoria Plzen e Udinese. Potrebbe saltare anche Roma e Barcellona, anche se su quest'ultimo match c'è qualche flebile speranza.