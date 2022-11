Lukaku verso il forfait per Juventus-Inter: l'attaccante vola in Belgio per un consulto in vista del Qatar

L'attaccante belga, dopo il risentimento muscolare alla coscia, ha deciso di ritornare in patria per un consulto in vista dei Mondiali.

Dal rientro in campo tra gli applausi, e con il goal al Viktoria Plzen, al nuovo infortunio in pochi giorni: il momento di Romelu Lukaku è senz'altro delicato.

Ha saltato la sfida contro il Bayern Monaco in Champions League, dopo essere ritornato in Serie A contro la Sampdoria, per via di una ricaduta muscolare.

"Romelu Lukaku ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina all'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno".

Lukaku ha preso in mano la situazione e ha provato a vederci più chiaro, anche considerando i Mondiali alle porte: per questo motivo, di comune accordo con l'Inter, è volato in Belgio per un consulto medico.

Solo dopo aver valutato il da farsi con i medici della Nazionale belga l'attaccante capirà se ci sono o meno possibilità di disputare la competizione in Qatar con i Diavoli Rossi.

Dal Belgio fanno sapere che lo terranno sotto osservazione: e questo porta alla consapevolezza che Lukaku non sarà a disposizione per la super sfida del prossimo weekend tra Juventus e Inter.

I nerazzurri proveranno ad averlo a disposizione per l'ultima gara prima della sosta, quella contro l'Atalanta in programma al Gewiss Stadium il 13 novembre: salterebbe, dunque, anche il match contro il Bologna nel turno infrasettimanale.