Infortunio Locatelli, è lesione al collaterale del ginocchio: stop di un mese

Manuel Locatelli va ko. E non è uno stiramento, come annunciato ieri sera da Massimiliano Allegri dopo la gara contro l'Inter: si tratta di lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio destro, come hanno confermato gli esami svolti questa mattina al J|Medical dall'ex centrocampista del Sassuolo.

"Oggi Manuel Locatelli - si legge nel comunicato della Juventus - è stato sottoposto ad accertamenti radiologici presso il J Medical che hanno confermato la lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero sono stimabili in circa quattro settimane".

Il mese di aprile di Locatelli, in sostanza, se ne va già in archivio. L'ex neroverde rientrerà in campo soltanto a inizio maggio, saltando dunque, tra le altre sfide, anche l'andata delle semifinali di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma mercoledì 20.

Allegri, come detto, aveva già svelato parzialmente dopo la gara di ieri sera l'entità dell'infortunio di Locatelli:

"Ha avuto un problema al ginocchio, probabilmente uno stiramento al collaterale, lo avremo fuori per una ventina di giorni".

Come detto, in realtà, si tratta di lesione di primo grado e non di stiramento. Con i tempi di recupero quantificabili in un mese. Locatelli, uscito in lacrime dopo poco più di mezz'ora della sfida contro l'Inter, si è presentato al J|Medical in tarda mattinata e gli esami sono stati impietosi. Allegri e la Juventus dovranno ora fare a meno di lui.