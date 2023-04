Kumbulla ritorna titolare, ma va ko al 15': infortunio al ginocchio

Il difensore albanese della Roma si fa male in un contrasto con Giroud: è costretto a uscire dal campo.

La Roma sempre più in emergenza: i giallorossi affrontano il Milan di Stefano Pioli con diversi problemi di formazione, soprattutto in difesa.

José Mourinho ha schierato titolare Marash Kumbulla: un rientro per lui in campionato, dopo la sfortunata partita di metà marzo contro il Sassuolo, terminata anzitempo per l'espulsione dovuta a una reazione eccessiva nei confronti di Berardi.

Ecco, al ritorno da titolare Kumbulla esce di nuovo anzitempo, questa volta per infortunio: al quarto d'ora della sfida dell'Olimpico esce dolorante al ginocchio.

Il tutto è dovuto a uno scontro avvenuto qualche minuto prima con Olivier Giroud in area di rigore, che ha causato il ko del difensore albanese.

La dinamica dell'episodio resta comunque curiosa: Mancini dà una leggera spinta a Giroud che frana addosso a Kumbulla, che si fa male.

Dopo aver provato a continuare il gioco, Mourinho lo ha sostituito per far entrare in campo Edoardo Bove: continua l'emergenza giallorossa.