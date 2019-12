Infortunio Kucka, è lesione al soleo: può tornare nel 2020

Brutte notizie per il Parma, che perde Juraj Kucka, fermatosi in casa della Sampdoria. L'ex rossonero dovrebbe saltare le ultime sfide del 2019.

Goal e infortunio. Una domenica pomeriggio dolce e al contempo amara per Juraj Kucka, autore della rete decisiva che ha permesso al di sbancare il campo della , prima di doversi fermare a causa di un problema muscolare.

Due giorni dopo, effettuati gli esami del caso, ecco la diagnosi dell'infortunio di Kucka: l'ha annunciata il Parma con un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale.

"Juraj Kucka si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di I grado al muscolo soleo destro: il calciatore ha già iniziato le terapie del caso. Lavoro differenziato per Roberto Inglese e Matteo Scozzarella. Terapie per Yann Karamoh".

Non comunicati dunque i tempi di recupero, ma è forte la sensazione che Kucka possa saltare le ultime due sfide che vedranno impegnato il Parma nel 2019: quella di domenica 15 contro il e quella del 22 dicembre contro il .

Insomma, con ogni probabilità appuntamento nel 2020. Una pessima notizia per il Parma, già costretto per tutti i primi mesi del campionato a fare i conti con infortuni in serie. Kucka si è aggiunto alla lista.