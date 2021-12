Infortunio Koulibaly: quando torna e quante partite salta

Momento nero sul piano degli infortuni per il Napoli, che perde anche Kalidou Koulibaly. Il difensore senegalese, uscito a 10 minuti dalla fine della sfida contro il Sassuolo, ha accusato un fastidio muscolare che dovrebbe tenerlo ai box per almeno un mese.

Una perdita pesante, che si aggiunge a quelle di una settimana fa di Osimhen e Anguissa e a quelle più recenti di Insigne e Fabian Ruiz.

L'INFORTUNIO DI KOULIBALY

In vista del match esterno sul campo del Sassuolo, Spalletti ha schierato come al solito Koulibaly come baluardo della difesa. Nel finale del match, chiuso con uno scoppiettante 2-2, il difensore senegalese ha dovuto abbandonare il campo e lasciare il posto a Juan Jesus.

Gli esami sostenuti in giornata non hanno dato notizie positive. Quello che inizialmente poteva sembrare un semplice problema fisico si è rivelata invece una distrazione di secondo grado al bicipite femorale sinistro.

L'articolo prosegue qui sotto

QUANDO TORNA KOULIBALY

Dopo aver capito l'entità dell'infortunio di Koulibaly, sono stati resi noti anche quelli che dovrebbero essere i tempi di recupero. Stando a quanto riporta 'Sky', il giocatore starà fuori per 4/5 settimane.

Spalletti dovrà quindi fare a meno del suo leader difensivo fino alla fine del 2021. Koulibaly salterà le gare di campionato contro Atalanta, Empoli, Milan e Spezia, oltre a quella di Europa League contro il Leicester decisiva per il passaggio del turno.

A gennaio inoltre va in scena la Coppa d'Africa. Le condizioni di Koulibaly al momento delle convocazioni potrebbero portarlo a partecipare al torneo con il Senegal oppure a proseguire il recupero, tornando inevitabilmente a disposizione in anticipo per il Napoli.