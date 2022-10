L'attaccante biancoceleste si ferma e si tocca il flessore, chiedendo il cambio e uscendo zoppicando dal terreno di gioco.

La Lazio perde di nuovo Ciro Immobile: alla mezz'ora di gioco della sfida contro l'Udinese all'Olimpico l'attaccante biancoceleste ha chiesto il cambio.

Non una bella notizia, visto che l'attaccante ha siglato 6 dei 21 goal totali della squadra allenata da Maurizio Sarri in Serie A, in linea con le scorse stagioni.

Non si tratta, però, del primo infortunio da quest'estate: la Lazio, insomma, resta con il fiato sospeso, in attesa di capire i tempi di recupero.

L'INFORTUNIO DI CIRO IMMOBILE

La dinamica dell'episodio è chiara: dopo un colpo di testa di Milinkovic-Savic sventato da Silvestri Immobile si è toccato il flessore della gamba sinistra, richiamando subito all'attenzione la panchina.

Maurizio Sarri si è trovato costretto, dopo l'intervento dello staff sanitario, a effettuare il cambio e far entrare Pedro al suo posto al 29'.

Per Immobile non è il primo infortunio muscolare in stagione, come detto, dopo quello subito nel corso degli ultimi impegni con la Nazionale italiana.