Infortunio per Higuain, la Juventus: "Risentimento alla coscia"

Gonzalo Higuain ko in allenamento, la Juventus: "Risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra". Condizioni da monitorare.

A pochi giorni dalla ripresa delle attività e a pochi giorni dal ritorno in campo per sfidare il nella semifinale di ritorno di Coppa , scatta l’allarme in casa .

Gonzalo Higuain è andato ko nel corso dell’ultima seduta di allenamento: l’attaccante argentino ha avvertito un dolore ad una gamba e si è immediatamente fermato per evitare problemi maggiori.

Higuain è stato subito condotto al 'J Medical', dove ha sostenuto tutti gli esami del caso. Questo il bollettino diffuso dalla via Twitter.

"Nel corso della seduta di allenamento odierna, Gonzalo Higuain ha accusato un risentimento muscolare alla regione posteriore della coscia destra. Gli esami eseguiti al J|Medical hanno escluso lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni".

Le sue condizioni verranno monitorate nei prossimi giorni.

Incerti i tempi di recupero, intanto però la Juventus rischia di dover rinunciare ad un elemento importante contro il Milan, anche perché dal punto di vista tecnico è praticamente un elemento dalle caratteristiche uniche nel reparto avanzato bianconero.