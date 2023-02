Infortunio Hateboer: quando torna e quante partite salta

L'olandese ha riportato un grave infortunio al ginocchio destro nella trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Stagione finita.

L'Atalanta torna dalla trasferta di Roma contro la Lazio con tre punti in tasca ma con una defezione importante a livello di formazione.

Hans Hateboer ha infatti riportato un grave infortunio al ginocchio destro e ha dovuto lasciare il campo a partita ancora in corso.

L'INFORTUNIO DI HATEBOER

Hateboer ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. A confermare la diagnosi, che fin dai primi minuti era stata intuita dal calciatore e dallo staff medico bergamasco, è la stessa Atalanta con un comunicato.

Nella giornata di lunedì 13 febbraio Hateboer è stato sottoposto a intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento.

"Atalanta B.C. comunica che oggi, lunedì 13 febbraio, Hans Hateboer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio destro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. L’intervento è perfettamente riuscito. Il calciatore inizierà da subito il programma riabilitativo”.

QUANDO TORNA HATEBOER

Il tempo di recupero per un infortunio di tale portata va dai quattro ai sei mesi. Impossibile dunque che il laterale nerazzurro possa tornare prima della fine della stagione in corso.

QUANTE PARTITE SALTA HATEBOER

L'olandese non sarà più a disposizione di Gasperini per la stagione 2022/2023 e quindi salterà tutte le partite di campionato rimaste in calendario all'Atalanta.