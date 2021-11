Infortunio Giroud: quando torna e quante partite salta

Nella super serata di Madrid, il Milan sorride grazie a Junior Messias per la vittoria contro l'Atlético Madrid, ma perde anche Olivier Giroud a causa di un infortunio.

L'attaccante francese è partito titolare, ma al 66' ha dovuto alzare bandiera bianca per lasciare il posto a Zlatan Ibrahimovic. Uscito zoppicante, le sue condizioni hanno subito destato una certa preoccupazione ai rossoneri.

L'INFORTUNIO DI GIROUD

Olivier Giroud ha rimediato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. La sua situazione sarà da rivalutare nel giro di 10 giorni.

QUANTO TORNA GIROUD

L'obiettivo del Milan sarà quello di recuperare l'attaccante francese entro la fine del mese di dicembre. L'ultima partita del 2021 dei rossoneri sarà il 22 dicembre contro l'Empoli in trasferta. L'auspicio del club rossonero potrebbe essere quello di averlo già a disposizione per la gara interna del 19 contro una diretta concorrente allo Scudetto come il Napoli.

QUANTE PARTITE SALTA GIROUD

Giroud non sarà a disposizione di Pioli per le partite di campionato contro Sassuolo, Genoa e Salernitana, per la partita di Champioins League contro il Liverpool del 7 dicembre e probabilmente anche per quella di campionato dell'11 dicembre contro l'Udinese.