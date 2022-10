Calcia, segna e si fa male: Dybala lascia il campo dopo il 2-1 in Roma-Lecce

L'argentino porta in vantaggio la formazione di José Mourinho su rigore, ma è costretto al cambio per un infortunio muscolare.

Le lacrime in panchina dicono tutto, così come la borsa del ghiaccio ad altezza ginocchio: per Paulo Dybala è una serata agrodolce.

Episodio non felicissimo in apertura di ripresa in Roma-Lecce: dopo aver guadagnato un rigore per fallo di Askildsen su Abraham, i giallorossi vanno alla battuta portandosi in vantaggio per 2-1.

A calciare il tiro dal dischetto è proprio Paulo Dybala: rincorsa, tiro e goal, ma senza esultanza. No: perché l'argentino al momento del calcio si fa male.

Viene abbracciato dai compagni, ma fa subito una smorfia di dolore: sembra aver accusato un problema muscolare che lo costringe a lasciare il campo.

José Mourinho non perde tempo al suo posto manda in campo Nemanja Matic: poco dopo viene inquadrato in panchina dolorante e quasi in lacrime.

Borsa col ghiaccio ad altezza bicipite femorale della coscia destra. Le sue condizioni, naturalmente, verranno valutate nel corso delle ore successive alla partita tra i giallorossi e i salentini.