Infortunio Duvan Zapata: quando torna e quante partite salta

Genoa-Atalanta del 21 dicembre, oltre ad aver rallentato la corsa al vertice della Dea, ha lasciato in eredità anche l'infortunio di Duvan Zapata. L'attaccante colombiano, è stato costretto a lasciare il match di Marassi a fine primo tempo a causa di un problema muscolare.

INFORTUNIO ZAPATA

Gli esami effettuati da Zapata in seguito all'infortunio patito durante Genoa-Atalanta, hanno evidenziato una lesione di primo grado all'adduttore sinistro: un ko registrato al minuto 44 della partita del 'Ferraris', che ha costretto Gasperini a sostituire Duvan col connazionale Luis Muriel.

QUANDO TORNA ZAPATA DALL'INFORTUNIO

I tempi di recupero stimati per rivedere Zapata in campo, sono di 20 giorni: tre settimane di stop dunque, e l'Atalanta potrà disporre nuovamente del proprio attaccante. Verosimilmente, Duvan risulterà arruolabile a metà gennaio.

QUANTE PARTITE SALTA ZAPATA

Alla luce dell'infortunio all'adduttore subìto in Genoa-Atalanta, Zapata dovrà saltare le primissime partite del 2022: Atalanta-Torino e Udinese-Atalanta di Serie A, nonchè Atalanta-Venezia di Coppa Italia. Ma per la sfida contro i lagunari, il colombiano potrebbe anche tornare tra i convocati e accomodarsi almeno in panchina.

In caso contrario la data da cerchiare in rosso è quella di domenica 16 gennaio 2022, quando il calendario prevede Atalanta-Inter di campionato.