Infortunio per Douglas Costa: lesione alla coscia, out 15 giorni

Infortunatosi a Bergamo, Douglas Costa dovrà rimanere a riposo per due settimane. Lussazione a una spalla per de Ligt, acciaccato come Bernardeschi.

"Ha sentito qualcosa ai flessori, spero sia solo una piccola contrattura", diceva Maurizio Sarri a proposito di Douglas Costa, uscito acciaccato dalla gara contro l' . E invece no: per il brasiliano della si tratta di lesione.

Douglas Costa dovrà rimanere a riposo per un paio di settimane e, dunque, tornerà in campo nella prima metà di dicembre. Non solo: non sono al meglio nemmeno Matthijs de Ligt e Federico Bernardeschi, anche se i guai fisici dell'olandese e dell'ex viola appaiono meno seri rispetto a quello del compagno.

Il comunicato completo della Juventus:

"In seguito a accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical è emerso che Matthjis de Ligt ha subito, nel match di ieri, una lussazione della spalla destra e ha oggi effettuato terapie e recupero. Terapie e recupero anche per Federico Bernardeschi, che ieri ha subito un trauma all’emitorace destro. Douglas Costa ha invece subito una lesione di basso grado del muscolo semitendinoso della coscia destra e ha iniziato il trattamento riabilitativo (i tempi per un completo recupero sono di circa 15 giorni)".

Se Douglas Costa salterà la sfida contro l' , e non solo, c'è attesa per capire se de Ligt e Bernardeschi riusciranno a recuperare in tempo per martedì. Sarri incrocia le dita in vista di un match fondamentale per il primo posto nel girone.