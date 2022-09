Infortunio Defrel: quando torna e quante partite salta

Altro infortunio tra le fila del Sassuolo: si è fermato anche Gregoire Defrel, problemi in attacco per Dionisi.

Avvio di stagione non propriamente positivo per il Sassuolo, non tanto sotto il profilo dei risultati ma degli infortuni: Dionisi è alle prese con le varie defezioni che hanno colpito l'attacco, già ridotto ai minimi termini.

Dopo Traorè e Berardi, a cui si è aggiunto il nuovo acquisto Antiste, si è fermato anche Gregoire Defrel, notizia che ha complicato - e non di poco - la vita al tecnico neroverde. Lo stop dell'attaccante franco-martinicano, infatti, sarà tutt'altro che breve.

L'INFORTUNIO DI DEFREL

L'ex Cesena è stato chiamato in causa in tutte le prime quattro giornate di campionato, dimostrando di essere pienamente all'interno delle rotazioni offensive di Dionisi. Questo nuovo infortunio lo ha però bloccato in maniera irremovibile.

Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', in assenza di un comunicato del Sassuolo, Defrel ha rimediato la frattura del metatarso, lo stesso problema occorso al collega di reparto Hamed Junior Traorè.

QUANDO TORNA TRAORE'

Sempre secondo quanto riferito dal quotidiano rosa, lo stop di Defrel dovrebbe essere quantificabile tra i due e mezzo e i tre mesi, col ritorno alla piena attività previsto attorno a metà novembre o ai primi di dicembre.

In quel periodo la Serie A lascerà spazio ai Mondiali in Qatar, ragion per cui rivedremo Defrel in campo soltanto nel nuovo anno, a gennaio 2023.

QUANTE PARTITE SALTA DEFREL

Defrel salterà tutte le partite del Sassuolo da qui fino al termine del 2022. Nell'ordine: Cremonese, Udinese, Torino, Salernitana, Inter, Atalanta, Verona, Napoli, Empoli, Roma e Bologna.

Il rientro in campo dovrebbe avvenire direttamente il 4 gennaio 2023, in occasione di Sassuolo-Sampdoria, incrocio a lui caro per via della militanza in blucerchiato nella stagione 2018/2019.