Infortunio De Sciglio: quando torna e quante partite salta

La Juventus perde il laterale per infortunio: l'entità del guaio fisico e quante partite starà lontano dal campo.

La Juventus perde Mattia De Sciglio: il laterale bianconero è stato costretto al cambio all'intervallo del match contro il Maccabi Haifa per un guaio fisico.

Nella giornata di oggi il club ha diramato un comunicato sulle condizioni del suo giocatore, che dovrà fermarsi.

"Gli approfondimenti diagnostici a cui è stato sottoposto Mattia De Sciglio questa mattina presso il J|Medical hanno evidenziato una lesione di medio grado del retto femorale della coscia destra. Tra 10 giorni sarà sottoposto ad un nuovo controllo per definire con esattezza la prognosi".

Una nuova defezione, dunque, colpisce il pacchetto arretrato in dotazione a Massimiliano Allegri.

De Sciglio era stato schierato con una maglia da titolare per la quarta volta in stagione, la prima assoluta sul palcoscenico della Champions League in questa stagione.

QUANDO TORNA DE SCIGLIO

La lesione di medio grado al retto femorale di De Sciglio lo costringerà ad almeno 10 giorni di stop prima di ulteriori analisi che valuteranno l'evoluzione del problema patito. E' ipotizzabile, a questo punto, un suo rientro verso la parte finale del mese di ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA DE SCIGLIO

De Sciglio salterà sicuramente le gare di campionato contro Milan e Torino, oltre alla sfida di ritorno in Champions contro il Maccabi Haifa. In caso di evoluzione positiva delle sue condizioni, il terzino classe 1992 potrebbe puntare alla convocazione per la partita contro l'Empoli in programma il prossimo 21 ottobre.