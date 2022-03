Infortunio Damsgaard: quanto torna e quante partite salta

All’inizio della stagione la Sampdoria non si aspettava di dover fronteggiare una lotta per la salvezza, ma gli scenari l’hanno vista doversi guardare le spalle più che in avanti. E lo specchio della stagione è probabilmente l’infortunio di Mikkel Damsgaard.

Il classe 2000 danese si è fermato a ottobre e non ha più giocato nemmeno una partita ufficiale con la sua squadra. Dopo il grande Europe disputato con la Danimarca anche per lui, come per il club blucerchiato, le premesse erano altre.

INFORTUNIO DAMSGAARD

Damsgaard si è infortunato a inizio ottobre, quando ha rimediato un problema muscolare alla coscia. Il 4 novembre è stato sottoposto ad un’operazione in artroscopia al ginocchio destro, come spiegato dalla Sampdoria in una nota ufficiale.

"L’U.C. Sampdoria informa che il calciatore Mikkel Damsgaard è stato sottoposto in data odierna ad un intervento in artroscopia di lavaggio articolare del ginocchio destro. Tale intervento è stato eseguito dal prof. Claudio Mazzola. Nei prossimi giorni verranno valutati i tempi di recupero".

A metà marzo l’agente Jens Orgaard ha spiegato al ‘Secolo XIX’ l’entità del problema successivo all’operazione che ha allungato i tempi.

“Si tratta di una forma di artrite molto aggressiva. Abbiamo passato periodi difficili, il più brutto a gennaio, non si vedevano miglioramenti, sembrava non guarisse mai e non si potevano nemmeno ipotizzare tempi di rientro. Poi grazie alla collaborazione tra un reumatologo italiano indicato dalla Samp e uno danese, è stata condivisa una nuova terapia. Che ha dato ottime risposte”.

QUANDO TORNA DAMSGAARD

Sembra ancora impossibile capire quando il danese potrà tornare in campo, anche se la speranza è quello di vederlo rimettere piede in campo per fine aprile.

La certezza è che, dal 28 marzo, Damsgaard è tornato a Bogliasco ad allenarsi, seppur ancora non con il resto del gruppo.