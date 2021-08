Infortunio Cragno: quando recupera e chi gioca

Il Cagliari perde Alessio Cragno per un distrazione muscolare alla coscia: i tempi di recupero e il sostituto del portiere rossoblù.

Stagione appena cominciata, ma subito una brutta notizia per il Cagliari. Infortunio muscolare per Alessio Cragno, il custode dei pali rossoblù, che lascerà orfano Leonardo Semplici di uno dei suoi pilastri.

INFORTUNIO CRAGNO: LA DIAGNOSI

Cragno, in seguito a quanto emerso dagli esami strumentali a cui si è sottoposto il portiere del Cagliari, ha rimediato una distrazione di primo grado al muscolo ileopsoas della coscia destra e dovrà restare ai box per circa 20 giorni.

QUANDO TORNA CRAGNO DALL'INFORTUNIO

Come detto, per rivedere Cragno difendere la porta dei sardi, occorrerà quasi un mese: l'estremo difensore del Cagliari, dunque, dovrebbe tornare a disposizione di Semplici per la fine di settembre.

CHI GIOCA AL POSTO DI CRAGNO?

Andato ko Cragno, in casa Cagliari andranno riviste le gerarchie durante il periodo necessario a far ristabilire dall'infortunio il portiere titolare dei rossoblù: al suo posto, nel frattempo, giocherà il secondo Boris Radunovic. Simone Aresti, il terzo portiere della rosa, diventerà così il dodicesimo.

QUALI PARTITE SALTA CRAGNO

Il Cagliari giocherà senza Cragno tra i pali per almeno 5 partite di campionato: il portiere salterà i match contro Milan, Genoa e Lazio, mentre potrebbe tornare disponibile per Cagliari-Empoli del 22 settembre.