Elongazione muscolare per Chiesa: salta Parma e Fiorentina, condizioni da valutare

Federico Chiesa ha riportato una elongazione muscolare e le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni. L'esterno salterà il Parma.

Federico Chiesa salterà la sfida del turno infrasettimanale che vedrà la Juventus ospitare il Parma all'Allianz Stadium. Il classe 1997, infortunatosi nel corso della partita disputata domenica pomeriggio al Gewiss Stadium contro l'Atalanta, ha chiesto il cambio attorno al 58' alzando bandiera bianca a causa di un risentimento muscolare.

Gli esami strumentali, svolti questa mattina presso il JMedical, hanno scongiurato la presenza di lesioni ma hanno evidenziato un'elongazione a carico dei muscoli ischio-crurali della coscia sinistra.

Logica conseguenza è la sua assenza per la sfida di mercoledì contro i ducali, con le condizioni dell'esterno ex Fiorentina che verranno monitorate e rivalutate nei prossimi giorni. Difficile un recupero per la sfida proprio contro i viola di domenica prossima, più probabile un rientro graduale a inizio maggio.

Buone nuove invece sul fronte Weston McKennie. Il calciatore texano, uscito dal campo leggermente claudicante in quel di Bergamo, non ha riportato danni estremamente rilevanti e - come riportato da 'Sky Sport' - sarà a disposizione di Andrea Pirlo.