Infortunio per Chiellini: fastidio al polpaccio, salta Juventus-Atalanta

Chiellini non ci sarà domenica sera contro l'Atalanta a causa di un problema muscolare. La Juventus riaccoglie invece Bonucci, di nuovo in gruppo.

L'ottavo scudetto è matematicamente in cassaforte già da tempo, ma alla l'emergenza infortuni continua: è il turno di Giorgio Chiellini, che a causa di un problema muscolare salterà la sfida contro l' .

A comunicarlo è il sito ufficiale della Juventus, secondo cui Chiellini soffre di un "fastidio muscolare al polpaccio sinistro". Il centrale livornese non sarà dunque rischiato per la gara di domenica sera contro i bergamaschi.

Per un difensore che rientra in infermeria - e, nel caso di Chiellini, non è certo la prima volta - un difensore che rientra: Leonardo Bonucci ha smaltito i problemi alla caviglia dopo la contusione dei giorni scorsi, è tornato regolarmente ad allenarsi in gruppo e dunque è a disposizione per il match contro l'Atalanta.

Per quanto riguarda il resto degli infortunati, la Juventus non sa ancora con certezza se potrà contare su Miralem Pjanic e Douglas Costa, altri due non in perfette condizioni fisiche. Stagione già finita, invece, per Sami Khedira e Mattia Perin.