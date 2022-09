Infortunio Casale: quando torna e quante partite salta

La Lazio perde Nicolò Casale: l'ex veronese ha rimediato a Cremona la lesione di basso/medio grado della regione adduttoria della coscia sinistra.

Nicolò Casale è costretto a fermarsi. Il difensore della Lazio, acquistato in estate dal Verona, è rimasto vittima di un problema muscolare dopo pochi minuti dall'inizio della ripresa del match giocato domenica in casa della Cremonese, e vinto per 4-0 dalla formazione di Maurizio Sarri.

L'INFORTUNIO DI CASALE

Casale si è sottoposto nella giornata di sabato 24 settembre agli esami strumentali, in modo da quantificare l'entità del proprio infortunio e, possibilmente, anche i tempi di recupero.

Questo il comunicato pubblicato dalla Lazio attraverso il proprio profilo Twitter:

"Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Nicolò Casale è stato sottoposto in data odierna in Paideia ad esami clinici e strumentali che hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado a carico della regione adduttoria della coscia sinistra.

Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".

QUANDO TORNA CASALE

Non sono stati comunicati i tempi di recupero di Casale. Possibile, in ogni caso, che l'ex giocatore del Verona debba rimanere ai box per un mese circa, tornando dunque nella seconda metà di ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA CASALE

In questo caso, Casale salterebbe le partite di campionato contro lo Spezia, Fiorentina, Udinese e Atalanta, oltre alle due di Europa League contro gli austriaci dello Sturm Graz. Il suo rientro in campo potrebbe avvenire in un arco di tempo che va dalla gara contro il Midtjylland (27 ottobre) al derby contro la Roma (6 novembre).