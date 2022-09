Infortunio Carnesecchi: quando torna e quante partite salta

Quando torna Carnesecchi dall'infortunio? Tutte informazioni sulle condizioni del portiere della Cremonese, comprese le partite che salterà.

Marco Carnesecchi ha firmato, negli ultimi giorni di mercato, il contratto che lo lega in prestito alla Cremonese, dall'Atalanta: una pagina importante per il giovane portiere.

E un ritorno, d'altra parte, dopo la promozione in Serie A conquistata nella passata stagione a Cremona, nell'euforia generale.

Dovrà rimanere fuori, però, per diverse settimane: quali sono le condizioni di Carnesecchi? Scopriamolo insieme, facendo il punto.

L'INFORTUNIO DI CARNESECCHI

Dopo aver concluso la stagione alla Cremonese, Carnesecchi ha subito un infortunio nel periodo in Nazionale Under 21, quando è stato impegnato nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Guai alla spalla a cui è seguita un'operazione, come recita la nota ufficiale dell'Atalanta dello scorso 15 giugno.

“Il calciatore Marco Carnesecchi, in data odierna, è stato sottoposto ad artroscopia di spalla sinistra per capsuloplastica. L’intervento è perfettamente riuscito ed il calciatore inizierà da subito il percorso riabilitativo”.

QUANDO TORNA CARNESECCHI

L'iter per il pieno recupero di Carnesecchi prevede una riablitazione di circa 3 o 4 mesi: insomma, si parla di un rientro del portiere ad ottobre.

E' verosimile che Carnesecchi rimanga fuori per quasi tutto il mese, ritornando in campo tra la sfida contro l'Udinese e quella contro la Salernitana, ovvero tra il 30 ottobre e il 5 novembre.

QUANTE PARTITE SALTA CARNESECCHI

Carnesecchi salterà, quindi, le gare contro Sassuolo, Atalanta, Lazio, Lecce, Napoli, Spezia e Sampdoria, ma in casa Cremonese contano in un recupero tempestivo per la seconda metà di ottobre.