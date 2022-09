Infortunio Calhanoglu: quando torna e quante partite salta

Inzaghi perde il centrocampista turco, vittima di un infortunio in allenamento: le sue condizioni e il numero di partite che salterà.

Il suo è stato un inizio di stagione altalenante, tra buone prestazioni e altre poco convincenti: Hakan Calhanoglu sarà costretto a fermarsi ai box.

Simone Inzaghi perde un elemento importante del suo centrocampo, a causa di un infortunio rimediato lontano dalle gare ufficiali, in allenamento.

Quando torna? Quante partite salterà Calhanoglu? Analizziamo le sue condizioni e i relativi tempi di recupero, calendario alla mano.

L'INFORTUNIO DI CALHANOGLU

A comunicare l'infortunio di Hakan Calhanoglu è stata l'Inter che, tramite una nota ufficiale, ha reso noto lo stop del centrocampista.

"Hakan Calhanoglu si è sottoposto quest’oggi a esami strumentali presso l'Istituto Humanitas di Rozzano. Gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione muscolare al flessore della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana".

Distrazione muscolare, insomma: un infortunio che Calhanoglu ha rimediato sentendo tirare mentre calciava, fermandosi subito, salvaguardandosi.

QUANDO TORNA CALHANOGLU

I tempi di recupero per una distrazione muscolare sono di 15-20 giorni, chiaramente se trattata bene: ciò significa che, con la sosta per le Nazionali che incombe, Calhanoglu potrebbe tornare se non contro la Roma, l'1 ottobre, contro il Barcellona a San Siro il 4 ottobre.

QUANTE PARTITE SALTA CALHANOGLU

Vista la sosta delle Nazionali, Calhanoglu non salterà molte partite: non ci sarà sicuramente contro l'Udinese alla Dacia Arena, domenica 18 settembre, mentre potrebbe saltare anche la sfida contro la Roma in programma l'1 ottobre.