Nuovo infortunio per Cabral: lesione al bicipite femorale

Lesione muscolare per l'attaccante viola, finito ko contro il Sassuolo nell'ultimo match di campionato: verrà rivalutato nei prossimi giorni.

Arthur Cabral è costretto ad alzare ancora bandiera bianca. La Fiorentina, infatti, ha annunciato il nuovo infortunio occorso all'attaccante brasiliano, fermato da una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra.

Di seguito la nota ufficiale del club viola:

" ACF Fiorentina comunica che, nella giornata di ieri, il calciatore Arthur Cabral è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di sabato contro il Sassuolo. Gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale della coscia sinistra. Il calciatore ha iniziato il percorso riabilitativo e verrà rivalutato nel corso dei prossimi giorni".

Lo stop patito contro il Sassuolo nell'ultimo match di campionato l'aveva costretto ad abbandonare la sfida all'intervallo, sostituito ad inizio ripresa da Saponara.

Un intoppo lungo il percorso che complica ulteriormente una stagione già di per sé complessa per l'attaccante ex Basilea, capace sin qui di segnare soltanto 3 goal in campionato e 2 in Conference League.

Il classe 1998 ha già avviato il proprio percorso di riabilitazione e di conseguenza salterà l'ottavo di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Nei prossimi giorni è previsto un nuovo consulto che possa chiarire le tempistiche in maniera più precisa.