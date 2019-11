Infortunio Bruno Alves, ricaduta per il portoghese: niente Fiorentina

Tornato in gruppo soltanto ieri, Bruno Alves "necessità di un ulteriore consolidamento della lesione muscolare". Sarà rivalutato nei prossimi giorni.

Ieri in gruppo assieme ai compagni, oggi nuovamente costretto ai box. Bruno Alves dovrà pazientare ancora un po': per il suo rientro in campo, nonostante l'ottimismo delle scorse ore, se ne riparlerà in seguito.

Con DAZN segui 3 partite di Serie A TIM IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

A comunicarlo tramite il proprio sito ufficiale è il , secondo cui Bruno Alves, inizialmente dato tra i possibili convocati, salterà la sfida di domenica pomeriggio contro la .

"Bruno Alves, pur avendo ieri svolto l’allenamento con il resto del gruppo, non risulta ancora pronto per la completa attività agonistica. Dopo ulteriori accertamenti diagnostici svolti in data odierna, si conferma la necessità di un ulteriore consolidamento della recente lesione muscolare per cui proseguirà con un programma di lavoro differenziato con rivalutazione clinica nel corso della prossima settimana".

Una sfortuna per il Parma e per il veterano portoghese, che ha già saltato le sfide contro il , l' e il . Al suo posto D'Aversa ha schierato l'albanese Dermaku accanto a Iacoponi, conquistando tre punti contro i liguri, uno contro i nerazzurri e perdendo contro i veneti.

Bruno Alves, come detto, non ci sarà contro la Fiorentina. Ma quella contro i viola potrebbe non essere l'unica assenza dell'ex cagliaritano, il quale, se il suo recupero dovesse andare per le lunghe, potrebbe anche rientrare dopo la sosta per le nazionali.