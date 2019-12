Infortunio Bentancur, Sarri: "Sembra interessato il collaterale"

Rodrigo Bentancur si è infortunato nel primo tempo di Lazio-Juventus, lasciando il posto al 40' ad Emre Can. Sarri: "Domani gli esami strumentali".

Nuovo infortunio in casa , sempre nel settore di centrocampo. Rodrigo Bentancur ha accusato un problema al ginocchio destro ed ha lasciato il campo al 40' del match perso in casa della , facendo posto a Emre Can.

Il giocatore uruguaiano stava disputando un'ottima partita, con la ciliegina dell'assist sul goal del vantaggio di Cristiano Ronaldo. L'entità del guaio muscolare sarà valutata con maggiore precisione nelle prossime ore, ma intanto Maurizio Sarri, intervistato da DAZN al termine del match, ha lanciato l'allarme.

"Vediamo, domattina farà gli esami strumentali. Sembra interessato il collaterale, anche se non so a che livello. Purtroppo per noi in questo momento Bentancur è un giocatore fondamentale, neanche importante".

Dopo l'infortunio di Khedira, che starà fuori per circa tre mesi, Sarri si ritrova con la coperta corta in mediana, visto che Rabiot e Ramsey continuano ad essere a mezzo servizio da inizio anno ad ora. Il guaio di Bentancur complica ulteriormente i piani della Juventus e del suo allenatore.