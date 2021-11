Infortunio Belotti: quando torna e quante partite salta

Ultima gara di novembre sfortunata per il Torino di Juric, sconfitto di misura dalla Roma e costretto a dover fare i conti con l'infortunio occorso al suo capitano: Andrea Belotti ha lasciato il campo al 79', sostituito da Sanabria.

Per il 'Gallo' si tratta di un problema di natura muscolare, di cui sarà valutata l'esatta entità soltanto con gli esami medici di rito. Il timore, nell'ambiente granata, è che si tratti comunque di uno stop dalla durata non breve.

L'INFORTUNIO DI BELOTTI

I test a cui si sottoporrà Belotti fugheranno tutti i dubbi ma, nel post-partita di Roma-Torino, Ivan Juric ha parlato dell'ipotesi stiramento per il suo attaccante.

"Credo si sia stirato di brutto, la dinamica sembrava proprio quella di uno stiramento".

QUANDO RIENTRA BELOTTI?

Se le sensazioni di Juric fossero confermate, allora Belotti rientrerebbe con ogni probabilità soltanto nel nuovo anno, dopo la sosta natalizia. Un problema di enorme portata per i granata, che rimarrebbero privi del loro attaccante principe per un considerevole numero di partite. Il rientro, a quel punto, potrebbe avvenire il 6 gennaio in occasione della trasferta di Bergamo con l'Atalanta.

QUALI PARTITE SALTA BELOTTI?

Stando allo scenario dello stiramento, Belotti salterebbe tutte le gare del mese di dicembre: out contro Empoli, Cagliari, Bologna, Sampdoria, Verona e soprattutto Inter, nel match in programma a San Siro tre giorni prima di Natale.

CHI GIOCA AL POSTO DI BELOTTI?

Il sostituto naturale di Belotti è colui che ne ha preso il posto all'Olimpico, ovvero quell'Antonio Sanabria che ha già avuto modo di assumere le redini dell'attacco nella prima parte di stagione, quando il 'Gallo' era ai box per un infortunio al tendine peroneo. Per il paraguaiano sono due, finora, le reti in stagione, realizzate entrambe all'Olimpico Grande Torino contro Salernitana e Genoa.