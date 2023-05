La Fiorentina recupera Bonaventura, ma perde Amrabat: salta la gara con la Salernitana

Vincenzo Italiano deve fare a meno del centrocampista marocchino: non è partito per la sfida di Salerno.

Una giornata agrodolce quella vissuta in casa Fiorentina, che dopo il largo successo contro la Sampdoria affronterà la Salernitana all'Arechi.

I cinque goal dell'Artemio Franchi hanno messo in luce l'ennesima ottima prestazione della formazione viola, soprattutto a centrocampo, con Sofyan Amrabat come al solito tra i migliori.

Al pacchetto mediano Vincenzo Italiano per la trasferta di Salerno può aggiungere "Jack" Bonaventura, rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori dalla gara contro il Lech Poznan di Conference League.

Ecco: però, si diceva di Amrabat. La Fiorentina dovrà farne a meno per il match contro la Salernitana: tra i convocati il marocchino non figura.

Rivelazione ai Mondiali in Qatar alla fine del 2022, Amrabat ha resistito alle sirene di mercato ed è sceso in campo con continuità, trascinando i viola in finale di Coppa Italia e in semifinale di Conference.

Dovrà fermarsi, però, per Salernitana-Fiorentina: per lui riposo precauzionale, con lavoro differenziato previsto per la giornata di mercoledì. Il motivo sarebbe legato a un colpo subito: le sue condizioni verranno valutate nel corso delle ore.