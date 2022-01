Infortunio Acerbi: lesione al flessore, un mese di stop

In una stagione non facile per le tensioni con una fetta di tifosi, Francesco Acerbi deve fare anche i conti con i guai fisici. Il difensore della Lazio, resterà ai box per circa un mese.

Lesione al flessore della coscia sinistra: questo, secondo quanto fa sapere 'Sky', l'esito degli esami strumentali a cui si è sottoposto il difensore biancoceleste.

Acerbi era andato ko il 6 gennaio, in occasione della sfida tra Lazio ed Empoli: una ricaduta rispetto all'infortunio patito prima della sosta natalizia a Venezia, dove tra l'altro il centrale era anche andato in goal.

Acerbi, tornerà a disposizione di Sarri ad inizio o metà febbraio.