Colpo fortuito di Mancini ad Abraham: l'inglese ko al 15' di Roma-Verona

Scontro casuale nell'area di rigore gialloblù: il difensore giallorosso colpisce l'attaccante alla faccia, Mourinho costretto al cambio.

Era stato in dubbio fino all'uscita delle formazioni ufficiali di Roma-Verona: e, per uno strano scherzo del destino, la partita di Tammy Abraham è durata pochissimo.

L'attaccante giallorosso è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco con un panno all'altezza dell'occhio sinistro, dopo uno scontro avvenuto in area di rigore.

Nello specifico, ricostruendo l'azione, su una palla contesa nell'are di rigore del Verona l'inglese è andato a intervenire poco prima che Gianluca Mancini, suo compagno di squadra provasse a prendere il pallone.

Nessuno dei due ci riesce, cadendo a terra: il risultato è stato uno scontro fortuito con il difensore giallorosso che ha colpito Abraham in volto con il tallone in maniera involontaria.

Già dai primi soccorsi Roger Ibanez ha fatto cenno alla panchina di effettuare la sostituzione: da lì anche lo stesso Mancini ha dato seguito ai segnali.

Al 15' di Roma-Verona, dunque, cambio per José Mourinho che ha fatto entrare al posto dell'inglese Andrea Belotti.

Sfortunatissimo Abraham che, come detto, è stato in dubbio fino alla vigilia per una sindrome influenzale e che ha lasciato il campo dolorante.