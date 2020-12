Infortunio a un ginocchio per Coutinho: 8-10 settimane di stop

Ko nel finale contro l'Eibar, Philippe Coutinho ha riportato un guaio serio al menisco laterale del ginocchio sinistro: tornerà a metà marzo.

Oltre al danno, anche la beffa. Non bastava la delusione del pareggio interno contro l' , peraltro in rimonta dallo 0-1: il deve fare i conti anche con il serio infortunio rimediato ieri sera da Philippe Coutinho, che ora sarà costretto a un lungo periodo di stop.

Il brasiliano è stato vittima di un guaio a un ginocchio che lo ha costretto ad abbandonare il campo nel finale del match. E il comunicato pubblicato sul proprio sito dal Barcellona nel primo pomeriggio ha confermato la gravità del problema:

[INJURY UPDATE]@Phil_Coutinho has an injury to the lateral meniscus in his left knee



All the details

🔗 https://t.co/PxwHYmz4bh pic.twitter.com/oCPDH3fRYx — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 30, 2020

"I test effettuati sul giocatore della prima squadra Philippe Coutinho hanno confermato che il centrocampista ha rimediato un infortunio al menisco laterale del ginocchio sinistro. Il trattamento richiederà un intervento chirurgico artroscopico che avrà luogo nei prossimi giorni. Scelti da Goal Guida TV: dove vedere tutto il calcio in diretta TV e streaming

Ibiza, da capitale del divertimento a Isla del calcio Altre squadre Il brasiliano è entrato in campo al 66' del match pareggiato contro l'Eibar al posto di Miralem Pjanic, ma non è riuscito a portare a termine la partita a causa dell'infortunio riportato nei minuti di recupero del secondo tempo, lasciando il Barça in 10 uomini dopo aver esaurito le 5 sostituzioni consentite".

Nessuna indicazione per quanto riguarda i tempi di recupero di Coutinho, che secondo il 'Mundo Deportivo' si aggirano comunque attorno alle 8-10 settimane di stop. In sostanza, l'ex tornerà in campo tra più di due mesi, all'inizio o alla metà di marzo. Saltando certamente l'andata degli ottavi di contro il , in programma il 16 febbraio.