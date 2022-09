Torna il campionato con l'8ª giornata: da Rabiot a Calhanoglu e gli acciaccati delle nazionali, il punto sui rientri.

Dopo la pausa nazionali per fare spazio alla Nations League, ritorna la Serie A. I club ritrovano i giocatori per preparare gli impegni di un mese e mezzo molto intenso, che inizia con l’8ª giornata di campionato.

Sono molti i giocatori che sono tornati acciaccati dalla pausa nazionali, tra gli altri Brozovic, Miretti e Maignan, ma altrettanti sono i giocatori al rientro da infortuni pregressi o patiti proprio durante questi ultimi giorni di sosta.

INFORTUNATI SERIE A: CHI RIENTRA DOPO LA PAUSA NAZIONALI

Chi potrà tornare ad avere una scelta ben più florida rispetto al passato recente è soprattutto la Juventus: Massimiliano Allegri avrà nuovamente a disposizione Milik e Cuadrado, al rientro dopo la squalifica scontata con il Monza, ma anche i recuperati Adrien Rabiot, Manuel Locatelli e Alex Sandro, che hanno risolto i rispettivi guai fisici. I primi due hanno anche alte probabilità di essere titolari, così come Szczesny che tornerà ad occupare il proprio posto tra i pali.

Aveva tanti giocatori ai box anche l’Atalanta, su tutti Duvan Zapata, il cui recupero potrebbe essere completato però solo dopo la sfida con la Fiorentina. Sarà invece arruolabile Davide Zappacosta, che ha risolto i problemi muscolari che lo attanagliavano.

Il Milan spera di recuperare Ante Rebic e Divock Origi, ancora in dubbio, mentre Tonali ci sarà. Il rientro più importante è quello di Rafael Leao, che torna dopo la squalifica scontata settimana scorsa.

Dall’altra parte di Milano, l’Inter è certa di riavere Hakan Calhanoglu per la sfida contro la Roma, che dal canto proprio ritrova Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla, oltre a Lorenzo Pellegrini che ha smaltito gli acciacchi rimediati in questa pausa nazionali.

Rientri importanti anche per il Torino, che riabbraccia Miranchuk dopo un mese e mezzo fuori a causa di una lesione muscolare, e per la Fiorentina, che in difesa dovrebbe poter contare nuovamente su Milenkovic, anche se il suo rientro non sarà affrettato.

Recupera diversi elementi chiave anche Davide Nicola alla Salernitana: Matteo Lovato è pronto a fare il suo esordio in granata, mentre Bohinen e Radovanovic tornano a disposizione per dare ulteriore profondità al centrocampo. L’Empoli riavrà invece Mattia Destro, già impiegato anche in amichevole nei giorni scorsi. La Cremonese avrà invece a disposizione Carnesecchi.

CHI NON RIENTRA DOPO LA PAUSA

Il Napoli non potrà ancora contare su Matteo Politano e su Victor Osimhen, che torneranno verosimilmente a metà ottobre: contro il Torino non ci saranno.

Anche Romelu Lukaku non dovrebbe ancora essere a disposizione dell’Inter per il match contro la Roma, ma anche il suo ritorno non è del tutto scontato. A proposito di grandi bomber, rischia anche Ciro Immobile contro lo Spezia.

Fermo ancora ai box anche Domenico Berardi, che potrebbe fare il suo rientro in questo mese, ma non per la prima partita contro la Salernitana. Più probabile il rientro per il match dell’8 contro l’Inter, con anche Hamed Traoré verso il ritorno.

Non è ancora il momento per rivedere Maignan nel Milan, fermo al pari dei lungodegenti Ibrahimovic e Florenzi.