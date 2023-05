Incubo Pogba: nuovo infortunio muscolare in Juventus-Cremonese

Paul Pogba, alla prima da titolare in stagione, è uscito in lacrime a metà primo tempo per un problema al quadricipite femorale.

Un incubo. Non c'è altro termine per definire la stagione 2022/2023 vissuta da Paul Pogba. Doveva essere una giornata di festa, si è trasformata nell'ennesima delusione. Il centrocampista della Juventus tornava titolare per la prima volta in stagione dopo oltre 9 mesi in bianconero contro la Cremonese. Un segnale incoraggiante in vista del ritorno della semifinale di Europa League contro il Siviglia in programma giovedì 18 maggio. La gara di Pogba contro i lombardi è durata però solamente 23 minuti. Il francese è stato costretto al cambio per un problema muscolare al quadricipite della coscia sinistra. Il centrocampista si è immediatamente fermato e accasciato a terra, con un espressione sconfortata e le lacrime agli occhi. Al suo posto è entrato immediatamente Akradiusz Milik. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore ma sembra difficile che possa recuperare in tempo per l'impegno europeo. "Siamo tutti dispiaciuti, stava anche facendo discretamente bene" ha detto Allegri al termine della gara vinta per 2-0. "Ha fatto tanti sacrifici, dispiace. Dolore al quadricipite, ora dovrà tornare".

