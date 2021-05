Incubo Holstein Kiel: manca due volte in una settimana la promozione in Bundesliga

Il Colonia riesce a mantenere il posto in Bundesliga a scapito delle ‘cicogne’, che erano state sorpassate all’ultima giornata di campionato.

In questi casi si parla di ‘psicodramma’. E l’Holstein Kiel probabilmente lo ha vissuto in pieno. Il club dello Schleswig-Holstein, regione del nord della Germania, ha mancato due volte l’occasione di centrare la promozione in Bundesliga. Facendosi rimontare in entrambi i casi. Nel giro di una settimana. Un vero e proprio incubo.

Nonostante abbia in bacheca un titolo di campione di Germania che risale a 99 anni fa (1912), la squadra allenata dal 33enne Ole Werner non è mai riuscita a giocare una stagione della Bundesliga per come la conosciamo oggi, ovvero il campionato tedesco a girone unico fondato nel 1963. E la regione Schleswig-Holstein è l'unica a non aver mai avuto un club in massima serie.

Ci è andata vicinissima nel 2018, quando è arrivata terza nella prima stagione di 2. Bundesliga della propria storia, guadagnandosi il diritto a disputare lo spareggio contro la terzultima della massima serie, in quel caso il Wolfsburg. Con grandissima sofferenza alla fine sono stati i Lupi a vincere entrambe le partite e salvarsi, nonostante due prestazioni di altissimo livello dell’allora squadra di Markus Anfang, che poi sarebbe diventato allenatore del Colonia un anno dopo.

Proprio il Colonia è stata una delle due squadre che in questa stagione ha ‘soffiato’ il posto a 'die Störche', le ‘Cicogne’ - soprannome dovuto secondo alcuni alla presenza di un’omonima birreria - in questo maggio che fino ad un paio di settimane fa sembrava il mese più bello della storia del club.

In realtà, questa stagione comunque sia finita rimarrà nella storia del club per quanto accaduto lo scorso gennaio, per la precisione il 13: la sfida di secondo turno di DFB-Pokal contro il Bayern Monaco vinta ai rigori, grazie alle parate del portiere Gelios, al goal del difensore Hauke Wahl diventato eroe per caso e al rigore decisivo di Fin Bartels, ex Werder Brema nato e cresciuto proprio a Kiel. Una serata storica sotto la pioggia, vissuta però senza pubblico. Vittoria che ha dato il la ad una corsa terminata soltanto in semifinale coi futuri campioni del Borussia Dortmund con un netto 5-0.

La promozione in Bundesliga, però, sarebbe stata ancora più significativa. Nella città della pallamano (la squadra è pluricampione d'Europa), anche il calcio poteva diventare un successo. E pensare che fino a domenica scorsa era proprio tra le mani dell’Holstein Kiel. Dopo 18 giorni di stop a causa di un focolaio di Covid-19 e la decisione del Land di sospendere gli allenamenti, 16 punti in 6 partite hanno portato Bartels e compagni fino al secondo posto. Con tanta stanchezza accumulata, sì, ma anche con il destino in mano.

Nelle ultime due partite sono arrivate però due sconfitte in fotocopia, contro Karlsruhe e Darmstadt: vantaggio per 1-0, rimonta subita per 1-3, poi goal del 2-3 inutile. La prima in realtà è stata indolore, perché la vittoria del Greuther Fürth non ha modificato le posizioni in classifica, anche se ha avvicinato fino al -1 i diretti avversari. Il dramma si è consumato nella seconda, invece, perché il Kleeblatt ha battuto il Fortuna Düsseldorf e ha operato il sorpasso al secondo posto, guadagnando la promozione diretta in Bundesliga. Ai danni del Kiel.

L’Holstein Kiel è finito allo spareggio contro il Colonia, che all’ultima giornata di Bundesliga ha sorpassato e condannato il Werder Brema. Ha vinto la gara d’andata con un pesantissimo 0-1 al RheinEnergieStadion, ma al ritorno in casa è crollato. Dopo tre goal nel giro dei primi sei minuti, i geißböcke - i ‘caproni’ - hanno segnato altre due reti mandando le squadre negli spogliatoi sull’1-4. Skhiri ci ha messo il carico nel finale, facendo 1-5 e rendendo tutto più pesante.

All’Holstein Kiel sarebbero serviti tre goal nel secondo tempo per rimontare e guadagnare un posto in Bundesliga. Non ne è arrivato nemmeno uno. Polveri bagnate per il coreano Lee, da tre stagioni uno dei migliori giocatori della Zweite. Assente il bomber Janni Serra.

Il Colonia si è salvato in extremis, le ‘cicogne’ si mangiano le mani per avere mancato l’occasionassima. L’anno prossimo dovranno riprovarci, con la concorrenza di Amburgo, Schalke e Werder Brema. Psicodramma solo mitigato dagli applausi del pubblico di casa.