L'incredibile punizione di Pirlo in Kings League: incrocio dei pali

L'ex di Milan e Juve torna in campo nella Kings League e mostra di non aver perso il tocco, splendida punizione che si stampa sulla traversa.

Anche a 44 anni il tocco resta quello dei giorni migliori, quando disegnava calcio sui campi da calcio di tutta Europa. Il ritorno di Andrea Pirlo, insomma, non ha deluso le attese facendo anzi riaffiorare tutta la nostalgia per uno dei giocatori italiani più forti di sempre.

L'ex regista di Milan e Juventus è tornato in campo nella quinta giornata di Kings League, dove è stato ovviamente l'assoluto protagonista di giornata. Accolto come una star, accompagnato dall'organizzatore del torneo Gerard Piqué, Pirlo ha mostrato il solito piede caldo.

Vedere per credere lo splendido calcio di punizione con cui nel secondo tempo colpisce in pieno la traversa dalla lunga distanza a portiere ormai battuto. Un'autentica perla che avrà fatto venire il magone ai tifosi di mezza Italia, che ancora ricordano le sue prodezze da fermo.

E pazienza se alla fine la sua squadra, lo Jijantes, stavolta esce sconfitta per 4-3 contro il Pio FC. Pirlo, di certo, non è passato inosservato neppure in Kings League.