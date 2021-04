In 6 per la Champions League: tre posti ancora disponibili

Milan, Atalanta e Juventus devono difendersi dagli attacchi del Napoli e delle romane. A 6 giornate dalla fine è lotta aperta.

Sei squadre, tre posti. Con l' Inter che si avvia verso la vittoria dello Scudetto e ormai con uno slot in Champions League già messo in tasca, la lista di squadre che se la giocano per un posto nella più importante competizione europea è di sei. Dal Milan, che dopo un inizio sprint ha iniziato a guardarsi indietro, fino a Juventus, Atalanta e Napoli, mentre la Lazio spera di rientrare e la Roma spera ancora, ma vede le distanze ancora ampie.

Quando mancano sei giornate dal termine, sono Milan, Juve e Atalanta ad occupare i tre slot, mentre il Napoli è a -2 e la Lazio, con una partita in meno, che può riportarsi a -4 dal quarto posto, attualmente occupato dalla Juventus, dietro alla Dea in virtù degli scontri diretti.

Milan 66

Atalanta 65

Juventus 65

Napoli 63

Lazio 58 (una partita in meno)

Roma 55

Il passo falso contro il Sassuolo nella scorsa giornata ha costretto il Milan a doversi guardare ancora di più le spalle, specialmente rispettto alla corsa che sta facendo il Napoli per risalire. Poteva trovarsi a +6, invece ora ha soltanto tre punti di vantaggio e ben tre scontri diretti ancora da affrontare, tutti in trasferta: contro la Lazio nella prossima giornata, poi il 9 maggioo contrro la Juventus e all'ultima giornata contro l' Atalanta.

Proprio queste due sfide possono essere chiave per risolvere la situazione. I bianconeri dovranno vedersela anche con l'Inter, oltre alle delicate trasferte contro Sassuolo e Fiorentina. L'Atalanta invece dovrà affrontare il Milan all'ultima giornata nell'unico scontro diretto che le è rimasto, avendo già in favore il testa a testa negli scontri diretti con Juventus, Lazio e Roma, ma non con il Napoli.

I nerazzurri sono anche la squadra più in forma con 16 punti nelle ultime 6, davanti alla Lazio che ha 58 punti, ma con la partita da recuperare contro il Torino che può portarla a 61. La sconfitta col Napoli ha interrotto una striscia di cinque vittorie consecutive. Ben più indietro invece la Roma, che ha vinto solo una delle ultime 6 gare giocate in Serie A, ha il derby all'ultima giornata e potrebbe vedere come via d'accesso più rapida alla Champions League la vittoria dell'Europa League.