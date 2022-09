Immobile fa mea culpa: "Chiediamo scusa ai tifosi, Midtjylland sottovalutato"

Il capitano della Lazio prova a dare una spiegazione dopo il pesante ko esterno in Europa League: "Non siamo scesi in campo".

La Lazio crolla contro il Mitdjylland e incassa una delle sconfitte più pesanti della sua storia, perdendo 5-1 in Danimarca. Brutta la prestazione degli uomini di Maurizio Sarri, compresa quella di Ciro Immobile che, a Sky, ha chiesto scusa ai tifosi. "Chiedo scusa ai tifosi che sono venuti da Roma per vedere quello che non abbiamo fatto in campo. Non siamo scesi in campo". Il capitano biancoceleste non è mai stato in partita, anzi: è apparso isolato, svogliato e senza quel piglio in fase offensiva che lo contraddistingue. Alla fine a pesare è stato comunque l'atteggiamento che Sarri ha definito "presuntuoso", sempre nel post-gara. "Un risultato così non ce lo aspettavamo, abbiamo sottovalutato la partita. Sarri ci ha detto che dopo la partita non è giusto parlare: vuole riflettere un pochino".