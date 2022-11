Immobile si ferma ancora: problema alla coscia nella rifinitura, salta Juventus-Lazio

L'attaccante biancoceleste, che sembrava poter essere schierato contro i bianconeri, non ci sarà nell'ultimo match di A del 2022.

Continua a essere un 2022 molto sfortunato, quello di Ciro Immobile, che dopo. essere rientrato dall'infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane, sarà costretto a fermarsi di nuovo.

Alla vigilia sembrava infatti poter essere uno dei protagonisti di Juventus-Lazio, ma non ci sarà: inserito nella speciale lista di giocatori in ballottaggio per una maglia da titolare, non prenderà parte alla gara dell'Allianz Stadium.

L'attaccante ha accusato un nuovo problema alla coscia nel corso della rifinitura della sfida che chiuderà il 2022 della Serie A.

Immobile si è fatto male nel corso della gara contro l'Udinese a metà ottobre ed è tornato in campo per qualche minuto nel turno infrasettimanale contro il Monza, il 10 novembre.

Sarri perde nuovamente il suo attaccante e capitano: appuntamento al 2023, di conseguenza, con 6 goal all'attivo in campionato e la volontà di ritornare a segnare con continuità.