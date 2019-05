La confessione di Ilicic: "Odio fare riscaldamento e il fantacalcio"

Altro che isola felice. Per qualcuno, nel mondo del pallone motivi per storcere il naso ce ne sono eccome. Nulla di grave sia chiaro, ma al sito ufficiale dell' la confidenza di Josip Ilicic desta simpatia ed appare insolita.

Il fantasista sloveno, infatti, nella sua intervista rilasciata al portale web della Dea ha svelato di non gradire affatto piccoli ma significativi aspetti che fanno parte del calcio.

In particolare - dopo averlo già lasciato intendere di recente - Ilicic si sofferma sul gioco che appassiona milioni di tifosi ribadendo come di bonus e malus il numero 72 se ne infischi altamente.

"Come se noi calciatori pensassimo a questo gioco. Noi giochiamo per la società, per la città e per noi stessi e basta".