Ilicic al Milan? Sei milioni per il trasferimento: rossoneri convinti

Il Milan sta seriamente valutando l'ingaggio del giocatore dell'Atalanta per la prossima stagione di Serie A.

Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere ancora una volta la punta di diamante del Milan nella prossima stagione. Oltre i quarant'anni, lo svedese può confermarsi in rossonero in caso di prolungamento del contratto in scadenza il prossimo giugno. Oltre lo svedese, però, nuovi innesti per l'Europa.

Su tutti, secondo Sky Sport, il Milan starebbe puntando Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta devastante nella scorsa stagione e ancora al top con la Dea nell'attuale. 33 anni, lo sloveno sotto Gasperini ha raggiunto maturità e continuità che in passato erano mancate.

5-6 milioni più bonus per l'affare Ilicic, con il Milan che sarebbe disposto ad accontentare l'Atalanta su tali cifre. Se ne parla oramai da qualche giorno, per un'idea sempre più presente nella dirigenza rossonera per la prossima stagione di A ed Europa, sia essa League o Champions.

In passato Ilicic era stato accostato a diverse squadre italiane, sopratutto il Napoli, senza però che il passaggio si realizzasse: lo sloveno ex Palermo è così rimasto all'Atalanta, ma il rapporto con Gasperini non sembra essere più al top come un tempo.

Cinque goal e otto assist per Ilicic in stagione, tornato in campo dopo aver recuperato in patria dai problemi post pandemia. Rispetto al 2019/2020, non è stato devastante in Champions League, limitandosi ad una rete e un passaggio decisivo nelle sei gare disputate.

Mancano due mesi all'avvio del calciomercato, ma pian piano le voci e le trattative cominciano a farsi calde. Rispetto alla scorsa stagione, terminata decisamente più tardi del solito per i noti problemi dovuti al coronavirus, sarà una finestra di trasferimenti più 'normale'. Per preparare le squadre al completo il prima possibile.