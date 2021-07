Ilicic verso l'addio all'Atalanta, Gasperini: "Vuole fare nuove esperienze"

L'avventura di Josip Ilicic all'Atalanta sembra essere giunta al termine: al termine della sfida tra il club nerazzurro e il Pordenone, test precampionato vinto per 2-1, Gian Piero Gasperini ha comunicato la scelta del giocatore sloveno di lasciare la squadra.

Il giocatore, che il prossimo gennaio compirà 34 anni, è reduce da una stagione un po' complicata, in controtendenza rispetto alle precedenti con l'Atalanta, e adesso ha manifestato la volontà di provare altre esperienze.

"Ha fatto bene la preparazione, è la prima volta che lo vedo con qualche chilo in più: non ha saltato un minuto di allenamento e non ha mai imprecato su niente, non è mai successo. Si sta preparando a trovare una squadra che possa farlo giocare".