Il Wrexham aggira il "towel ban": non è un asciugamani, è una sciarpa

I fan della squadra di Ryan Reynolds e Rob McElhenney stanno pensando di produrre un gadget che in teoria sarebbe stato bandito dagli stadi dalla EFL.

Il Wrexham si prepara a tornare in League Two dopo aver conquistato il titolo della National League in uno stile da record la scorsa stagione. Il prolifico attaccante Paul Mullin ha guidato la promozione con 47 goal in tutte le competizioni, ma la squadra gallese ha molte armi nel suo arsenale. Una di queste è rappresentata dai lanci lunghi di Ben Tozer, che però potrebbero subire delle ripercussioni in quanto l'EFL sta cercando di vietare l'uso di asciugamani con cui asciugare i palloni che vanno in rimessa laterale. I tifosi del Wrexham, però, hanno un astuto piano nelle maniche!

I tifosi del Wrexham stanno lanciando l'idea di produrre una serie di sciarpe oversize che aiuteranno a tenere i tifosi al caldo durante il freddo dell'autunno, dell'inverno e della primavera, anche se potrebbero essere utili anche per altre cose. I comproprietari del Wrexham, Ryan Reynolds e Rob McElhenney, sono stati esortati a sostenere questo progetto ironico, che offre "sciarpe" gratuite a tutti coloro che siedono nelle prime due file dello stadio. Come si legge nella descrizione: NON È ASSOLUTAMENTE UN ASCIUGAMANI!