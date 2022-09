Il VAR non funziona: Modena-Brescia posticipata alle 15

Un malfunzionamento del VAR allo Stadio 'Braglia' ha portato allo slittamento del calcio d'inizio: si gioca alle 15 anziché alle 14.

Il match valevole per la quinta giornata di Serie B tra Modena e Brescia, in programma per la giornata di sabato 10 settembre alle ore 14, inizierà con un'ora di ritardo.

Lo slittamento del calcio d'inizio si è reso necessario a causa di un malfunzionamento del VAR che ha reso impossibile il via del match all'orario originariamente preventivato.

Lavori in corso, dunque, allo Stadio 'Braglia' di Modena per ripristinare la corretta funzionalità del VAR e consentire quindi la ripresa della partita.

Per il Brescia, reduce da tre vittorie consecutive si tratta del terzo 'intoppo' in questa prima parte di stagione: al 'Sinigaglia' di Como si spensero le luci dello stadio, mentre al 'Rigamonti' si infortunò l'assistente di gara nel corso della sfida contro il Perugia.

Questa volta, invece, è la tecnologia a rallentare le operazioni e a spostare di un'ora il via alla sfida tra la neopromossa allenata da Tesser e le 'Rondinelle' guidate da Clotet.